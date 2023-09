Podnieśli alarm w Tucholi. Szukali jej do nocy

- We wtorek wieczorem - około 20.15 - oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tucholi otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 88-letniej kobiety. O godzinie 17 poszła do lasu na grzyby w rejonie Śliwic i nie wróciła na noc do domu - przekazał w środę mł. asp. Łukasz Tomaszewski z KPP w Tucholi.