Podejrzewali u 4‑latka najgorsze. Diagnoza zaskoczyła wszystkich

Jak czytamy w serwisie gorzowianin.com, Antek, czteroletni mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego, od kilku dni cierpiał na silne bóle brzucha i brak apetytu. Rodzice, zaniepokojeni stanem zdrowia syna, zabrali go do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego. Początkowe diagnozy lekarzy były niepokojące. Podejrzewano, że chłopiec może mieć nowotwór jamy brzusznej, co potwierdzały objawy takie jak spadek wagi i bóle brzucha.