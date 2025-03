Mieszkała w aucie? Tajemnicze okoliczności śmierci 42-latki

W piątek, 28 lutego, na osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z zaparkowanych samochodów znaleziono ciało kobiety. Jak poinformowała Wielkopolska Policja, wygląd pojazdu sugeruje, że mogła w nim mieszkać . Obecnie trwa ustalanie przyczyn zgonu.

Ciało kobiety w samochodzie

- Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w jej śmierci. Ciało zostało przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie przeprowadzone zostaną dalsze badania - poinformował funkcjonariusz.

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pod nadzorem prokuratora. Samochód, w którym znaleziono ciało, został zabezpieczony do dalszych badań. Śledczy starają się ustalić, co dokładnie doprowadziło do śmierci kobiety.