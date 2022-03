Pociski Wilcha w Ukrainie. Zabójcza siła sieje popłoch wśród Rosjan

Istnieje także zmodernizowana wersja Wilcha-M o zwiększonej celności i większym zasięgu do 120 km. Pociski są w stanie trafić cele na odległość około 130 km. Jej testy zostały zakończone w 2019 roku. Odpalanie jednocześnie 12 pocisków następuje w ciągu 48 sekund. Ich masa to ok. 800 kg. Podczas lotu trajektoria może być modyfikowana dzięki niewielkim silnikom impulsowym znajdującym się w przedniej części rakiety.