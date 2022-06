Pociąg, który nigdy nie wyjechał z Gorzowa, znika z rozkładu

Chodzi o łącznik do pociągu PKP Intercity Matejko ze Szczecina do Przemyśla. Zakładano uruchomienie kilku wagonów, które pojadą do Zielonej Góry z Gorzowa przez Zbąszynek. W Zielonej Górze miały zostać doczepione do pociągu jadącego ze Szczecina na południe.