Plan rządu ws. granicy. Jasny werdykt Polaków

- Raczej nie wyobrażam sobie, żeby tu jakieś obce wojsko wkroczyło. Bo jak oni mają te wszystkie zabezpieczenia zrobić, to na pewno odstraszy. Jak do tej pory nie weszli i nie zrobili swojego, to raczej myślę, że tym bardziej się nie odważą - mówił WP Tadeusz Stepaniuk z Kuzawki na Lubelszczyźnie, położonej tuż nad Bugiem.

- Bardzo bym chciał, żeby to miało aspekt merytoryczny i oczywiście wtedy będziemy to popierać. Być może będziemy proponowali jakieś korekty, coś będziemy krytykowali, ale będziemy popierali. My nie jesteśmy opozycją totalną - zadeklarował. Dodał, że "fortyfikacje by się z całą pewnością przydały", ale "ta suma jest nieprzekonywująca". - A po drugie - ta data - 2028 rok. Dzisiaj trzeba się naprawdę bardzo spieszyć - ocenił Kaczyński.