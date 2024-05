Rząd planuje zmiany na granicy. “Putin będzie szybszy”

Reporter WP zapytał mieszkańców Podlasia, co sądzą o zaplanowanych przez rząd planach wzmocnienia wschodniej granicy Polski. - Po części tę granicę trzeba wzmocnić. Jestem ochotnikiem strażakiem i wiem z doświadczenia, że niektóre jednostki, które są bliżej granicy, jeździły po prostu naprawiać ten płot codziennie - mówi jeden z rozmówców WP. Niektórzy uczestnicy sondy nie wierzyli, że polskiemu rządowi uda się na czas ochronić polską granicę. - Raczej nie zdąży, Putin będzie szybszy - mówi jeden z mężczyzn. - System powinien być zaplanowany już od dawna, a oni dopiero teraz się zabierają - dodał. - Oni tak wzmacniają, ale kto chce i tak przejdzie na pewno - uważa kolejny rozmówca. Jego zdaniem obecny rząd “chce ulepszyć to, co PiS zrobił”, a wcześniej mówili co innego.

Rozwiń