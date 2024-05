Białoruś mają za płotem. Na Lubelszczyźnie oceniają plan Tuska

- Jak stan wojenny był, to pamiętam ruskie wojska po drugiej stronie Bugu, w pełnym rynsztunku. Już szykowany był most z tamtej strony, słychać było stukot metalu. Rzeka to dla wojska nie jest duży problem. Jakby atakowali, to by postawiliby most i czołgi od razu by poszły - dodaje.