Tak się "sprząta" w Kazimierzu Dolnym. Czego nie widzą prokurator i burmistrz?

- Wychodzimy z założenia, że jeżeli drzewo rośnie na prywatnej działce, jest własnością właściciela tejże działki i to on decyduje, co może z tym drzewem zrobić. To jest święte prawo własności i nie zdarzały się sytuacje, żebyśmy komuś nie wydali zgody na wycinkę, bo mamy takie widzimisię - mówi burmistrz Kazimierza Dolnego.