Kandydat PiS przed sądem. Wiemy, co będzie robił po porażce w wyborach

- Wbrew temu, co piszą media, nie idę do szpitala papieskiego na dyrektora i nie mam nic załatwionego, czy umówionego. Jestem w tej chwili na miesięcznym odpoczynku, za chwileczkę udam się w podróż za granicę. Po powrocie zacznę się zastanawiać, co dalej. Najprawdopodobniej wrócę do własnej działalności gospodarczej, ale już nie w mediach - zapowiada Andrzej Wnuk w rozmowie z WP.