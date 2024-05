Wielkie zmiany na granicy Polski. MON zdradza szczegóły

- To będzie linia bałtycka w połączeniu z Litwą, Łotwą i Estonią. To będzie największa w historii operacja umacniania polskiej granicy. To będą fortyfikacje, ale przede wszystkim najnowocześniejszy sprzęt. Powołujemy wojska dronowe - zapowiedział szef MON i dodał, że bezzałogowe statki powietrzne, wodne i podwodne mają znaleźć się na wyposażeniu każdej jednostki.