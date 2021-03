PKN Orlen. Tak wyglądała państwowa pomoc dla paliwowego koncernu

Ponad 26 milionów złotych – tyle łącznie w ubiegłym roku tytułem państwowych dotacji otrzymał PKN Orlen i powiązane z paliwowym koncernem spółki. Najwięcej pieniędzy trafiło do naftowego giganta z Urzędu Regulacji Energetyki. Publiczną pomoc otrzymały również firmy, powiązane z prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem. W sumie ponad 90 mln zł.

Daniel Obajtek uważa, że ostatnie publikacje to atak na jego osobę (Photo by Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images)

Źródło: NurPhoto via Getty Images , Fot: NurPhoto