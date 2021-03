Jest reakcja na "Taśmy Obajtka". Przedsądowe wezwanie wobec "GW"

Taśmy Obajtka. Przedsądowe wezwanie

- Chciałbym złożyć krótkie oświadczenie. W dniu dzisiejszym rano, około godziny 10 na adres "Gazety Wyborczej", a także dziennikarzy i wydawcy, którzy przez ostatnie dni naruszali dobra osobiste Daniela Obajtka wysłano wezwanie przedsądowe. Dobra osobiste w postaci czci, dobrego imienia i prawa do prywatności - mówił mec. Maciej Zaborowski.

Taśmy Obajtka. Marcin Kierwiński komentuje

Daniel Obajtek domaga się przeprosin. Powodem "Taśmy Obajtka"

Adwokat szefa PKN Orlen zaznaczył, że pismo zawiera szereg wezwań. - Po pierwsze to wezwanie do natychmiastowego zaniechania publikacji naruszających dobra osobiste Daniela Obajtka. Żądamy także usunięcia materiałów naruszających te dobra. Dodatkowo prezes PKN Orlen domaga się przeprosin i wpłacania 200 tys. złotych na rzecz stowarzyszenia Syndrom Tourette'a - przekazał mecenas.

W opinii Zaborowskiego "Taśmy Obajtka" nie mają nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem. - To lincz medialny, który może spotkać każdego z nas. Chciałbym zwrócić uwagę, że naruszono też jedną z podstawowych praw konstytucyjnych: zasada domniemania niewinności. To nie redakcja jest od wydawania wyroków, a niezależne sądy - podkreślił mec. Zaborowski.

Jak dodał Zaborowski, "to informatorzy 'GW', mają zasądzone wyroki, a nie Daniel Obajtek". - Dziękuję, że państwo tu jesteście. Będę starał się państwa informować o dalszych krokach w sprawie - zaznaczył.

Daniel Obajtek w ogniu krytyki. Powodem "Taśmy Obajtka"

"Taśmy Obajtka" wypłynęły przed tygodniem . Ich kontynuacja miała miejsce w środę 3 marca, w kolejny artykule poświęconemu sprawie. Opublikowała je "Gazeta Wyborcza", której dziennikarze sugerują, że szef PKN Orlen Daniel Obajtek w czasie gdy sprawował urząd wójta Pcimia, miał łączyć funkcję samorządowca z kierowaniem firmą, co jest zabronione prawnie.

Na nagraniach, do których dotarli dziennikarze "GW", słychać, jak Daniel Obajtek rozmawia z osobą o imieniu Szymon. W opinii redakcji ma być to dyrektor handlowy firmy TT Plast i to właśnie jemu, Daniel Obajtek miał wydawać polecenia. "Mówił, jak zdobywać kontrahentów, dyktował ceny i marże - de facto kierował spółką" - czytamy.