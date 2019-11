PiS wycofało kandydaturę Chojny-Duch. Lawina komentarzy po decyzji partii

Zastąpienie Elżbiety Chojny-Duch Robertem Jastrzębskim wśród kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego spotkało się z ostrą reakcją publicystów i komentatorów życia publicznego. Zarzucają oni PiS nieuczciwość wobec kandydatki oraz wskazują nikły dorobek naukowy Jastrzębskiego.

"Nie byłem entuzjastą kandydatury prof. Chojny-Duch do TK, ale to, że PiS nawet nie powiadomił jej o rezygnacji z jej kandydatury uważam za przejaw wyjątkowej arogancji i braku wychowania" - pisze na Twitterze europoseł PO-KO Dariusz Rosati .

Do decyzji PiS na Twitterze odniósł się także Robert Biedroń z Lewicy. Polityk surowo ocenia dorobek Jastrzębskiego, który jest nowym kandydatem PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo to uważa, że będzie lepszym sędzią TK niż Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz, których partia rządząca również wskazała na wspomniane stanowisko.