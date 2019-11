Robert Jastrzębski, a nie Elżbieta Chojna-Duch został kandydatem PiS na stanowisko sędziego TK. Posłowie partii, z którymi rozmawialiśmy, nie chcieli komentować tej zmiany. Wyjątkiem był Marek Suski, który podzielił się z WP swoją opinią o Jastrzębskim.

Wirtualna Polska zapytała o powody takiej decyzji Sebastiana Kaletę. Poseł i wiceminister sprawiedliwości podpisał się pod kandydaturą Stanisława Piotrowicza. - Mam teraz inną sprawę w głowie. Przepraszam, nie odpowiem na to pytanie - powiedział Kaleta, rozłączając się.

Elżbieta Chojna-Duch nie zasiądzie w TK. Politycy PiS nabrali wody w usta

Tylko nieco bardziej rozmowny była Marek Suski. Minister w KPRM, przyznał, że nie wie, dlaczego kandydatura Chojny-Duch upadła . Co wie o Robercie Jastrzębskim? - Znakomity fachowiec, bardzo doświadczony. Takich teraz potrzeba w Trybunale - powiedział Suski w rozmowie z WP.

Kwestia wieku kandydatów PiS do TK była wielokrotnie poruszana. Choć jednym z założeń reformy sądownictwa było obniżenie wieku sędziów SN do 65 lat, to osoby wskazane przez rządzących są jeszcze starsze. Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz mają po 67 lat, a Elżbieta Chojna-Duch - 71.