PiS rezygnuje z kontroli w TVP. Stawiają na Republikę

Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, ostatnie porażki w sądach rejestrowych i upadek planu Bartłomieja Sienkiewicza nie zachęcają polityków PiS do ponawiania akcji. Jak wynika z nieoficjalnych rozmów z przedstawicielami partii, ich zdaniem część wyborców udało się wyciągnąć do Telewizji Republika i to wystarczy.