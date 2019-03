PiS przegrywa w sondażu. Beata Szydło: zrobiony z tezą

Ten prawdziwy sondaż jest przy urnach - mówi była premier Beata Szydło pytana o najnowsze badanie poparcia dla partii, w którym PiS przegrywa z KE. - Piątka Kaczyńskiego przyjmowana jest dobrze - przekonuje.

Jak wynika z sondażu Kantar Millward Brown dla "Gazety Wyborczej", liderem poparcia społecznego jest Koalicja Europejska z 35 proc. deklarowanych głosów w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. 33 proc. ankietowanych wybrałoby Prawo i Sprawiedliwość, a 11 proc. Wiosnę Roberta Biedronia, co daje opozycji jeszcze większą przewagę.

- To sondaż przygotowany na zlecenie "GW” - można powiedzieć, że z tezą - powiedziała w radiowej Trójce Beata Szydło .

Wicepremier ds. społecznych oceniła, że choć badanie przeprowadzono już po ogłoszeniu tzw. piątki Kaczyńskiego, to w rzeczywistości te propozycje przez większość Polaków przyjmowane są bardzo dobrze.

- Do tej pory wybory do PE odznaczały się niską frekwencją, szczególnie w mniejszych miejscowościach. To wyzwanie, ale kampania dopiero rusza - mówiła Szydło na antenie Polskiego Radia.