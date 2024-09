PiS chce rządzić z PSL-em. Wyborcy ocenili taki scenariusz

Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, by wrócić do władzy. Szansą na odzyskanie większości w Sejmie byłaby koalicja z PSL-em. Instytut Badań Pollster sprawdził dla "Super Expressu" co o takim scenariuszu sądzą wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odpowiedzi nie dają władzom PSL-u wielkiego pola manewru.