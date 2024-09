Kłopoty Wiplera. Jest zawiadomienie do CBA

- Są to ruchy mecenasa, który w taki sposób przeprowadził dwa ostatnie walne zgromadzenia spółki, że Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót jej akcjami, a sądy wydały szereg zabezpieczeń dotyczących faktycznego składu organów spółki, by chronić potencjalnych poszkodowanych, w tym - niestety - również Fundację Rodzinną, do której dokonałem darowizny akcji - powiedział w rozmowie z Radiem Zet.