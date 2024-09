Tusk rozmawiał z Scholzem. Udało mu się go przekonać ws. granic?

- To de facto zawieszenie strefy Schengen na dużą skalę - zaznaczył premier. - W reakcji na błędy polityki niemieckiej sprzed wielu lat. Tego typu działania są z polskiego punktu widzenia nie do zaakceptowania - dodał. Wówczas premier zapowiedział, że Polska zwróci się do innych państw, których dotyczy decyzja Berlina, o pilne konsultacje w sprawie działania na forum europejskim.