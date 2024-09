Rząd jest "nielegalny"? KRS przyjęła uchwałę. Senator KO komentuje

- Jeżeli to jest tylko (..) twórczość części sędziowskiej KRS, powołanej przez PiS, to jestem rozbawiony. Jeżeli jednak to jest scenariusz polityczny, uzgodniony z Julią Przyłębską, która teraz poprzez Trybunał powie, że rząd nie jest rządem, to jestem zatrwożony - mówi senator KO Krzysztof Kwiatkowski. W rozmowie z WP wyjaśnia, jakie mogą być konsekwencje przyjętej właśnie przez KRS uchwały, na temat "nielegalności rządu".