Setki obowiązkowych dyscyplinarek dla neosędziów. Nigdy nie było takich rozliczeń

- To, że punktem wyjścia jest skorzystanie ze ścieżki awansu poprzez nieprawidłowo ukształtowaną KRS, to nie jest jakieś widzimisię czy wymysł ministerstwa - przekonywał wiceminister, podkreślając, że jest szereg orzeczeń trybunałów międzynarodowych i orzeczenia legalnego składu Sądu Najwyższego, które to jednoznacznie przesądzają. - To nie jest nasz wymysł - podkreślił.