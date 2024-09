"Oczekuję tego procesu". Bielan grozi sądem Wiplerowi

Jak podkreśla Adam Bielan w rozmowie z WP, wbrew temu, co twierdzi poseł Konfederacji, nie unikał stawiania się przed Najwyższą Izbą Kontroli. - To jest oczywista nieprawda, co mówi Wipler. Bardzo łatwo to zresztą zweryfikować - zaznacza polityk PiS.