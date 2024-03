Służby i prokuratura szykują uderzenie w Adama Bielana i jego ludzi. Afera NCBiR kolejnym elementem "przyspieszenia"

- To, co się dzieje, jest całkowicie nielegalne. I robią to ludzie, którzy nie mają do tego uprawnień. Poniosą za to konsekwencje, Donald Tusk jest ich szefem - ocenił w Radiu Plus Jarosław Kaczyński. Dodał, że "prokuratura przestała funkcjonować, a sądy i prokuratura muszą działać na podstawie prawa".