Afera w NCBiR. Pierwsza decyzja prokuratury

Paweł Kuch do 13 lutego pełnił obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wprawdzie odszedł, bo nie wygrał konkursu na to stanowisko, ale to właśnie wtedy głośno zrobiło się na temat 55 mln dotacji dla firmy z Gdańska powiązanej z politykami Partii Republikańskiej oraz 123 mln dla firmy z Białegostoku, również powiązanej z politykami Republikanów.