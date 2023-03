Prezes spółki od 123 mln zł zawiadamia prokuraturę ws. Bielana, Jońskiego i Szczerby. Ujawnia nieznane fakty

"Udzieliliśmy wyczerpujących odpowiedzi"

Prezes firmy Chime Networks odnosi się również do stenogramów opublikowanych przez Dariusza Jońskiego i Michała Szczerbę. Według polityków wynika z nich, że eksperci mieli wiele uwag do projektu, który miał dostać 123 mln zł. "Nie do końca wiem, co ma być celem projektu", "Mam zastrzeżenia do parametrów innowacyjności", "Mam uwagi do doświadczenia pani kierownik projektu", "U wszystkich brakuje zakresu obowiązków, ja po prostu nie wiem, co i która osoba będzie robić w projekcie" – to tylko niektóre z uwag.