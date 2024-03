Afera w NCBR. CBŚP zatrzymało byłego prezesa i trzy inne osoby

Krzysztof B., były prezes spółki NCBR Investment Fund, został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji - dowiaduje się Wirtualna Polska. To od niego zaczęła się afera w NCBR i to on miał stać za nagraniami ludzi z kierownictwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Oprócz niego zatrzymano jeszcze trzy inne osoby.