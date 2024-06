Kulisy "umizgów" PiS do PSL. Stanowcza odpowiedź i motywy Kaczyńskiego

- To jest jedna z propozycji (Mateusz Morawiecki wicepremierem od gospodarki w rządzie Kosiniaka-Kamysza - red.), która przy jakimś przesileniu rządowym byłaby do wzięcia. W tym sensie, że to musiałoby być jasne programowo, w kontekście też unijnych spraw i tak dalej. I taka propozycja otwierająca na środowisko PSL po to, żeby Donald Tusk, szkodnik w polskiej polityce, nie rządził, na jakieś kompromisy przejściowe, zaznaczam, można byłoby pójść - wyjaśniał w czwartek w Radiu Wnet były rzecznik rządu Morawieckiego, Piotr Müller.