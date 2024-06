"Nie ma mowy o dymisji". Trzecia Droga murem za szefem MON, Kosiniak-Kamysz nie do ruszenia

Sprawę wykorzystuje PiS. Politycy tej partii snują w kuluarach teorie spiskowe. Jedna z nich głosi, że to "sam Tusk" - rzekomo - "zrobił wrzutkę do mediów", która uderzy w szefa MON, czyli w Trzecią Drogę. Po co? Żeby osłabić wynik wyborczy formacji Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. Teoria ta jest jednak karkołomna i nie warta dalszych rozważań; politycy obozu rządowego albo ją wyszydzają, albo w ogóle nie chcą się do niej odnosić.