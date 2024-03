W ostatnim czasie przedstawiciele Suwerennej Polski uderzali w Prawo i Sprawiedliwość. Patryk Jaki podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic krytykował decyzje podejmowane przez premiera Mateusza Morawiecki i prezydenta Andrzeja Dudę. Na wypowiedź polityka ostro zareagował wówczas m.in. poseł PiS Michał Dworczyk. - Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, tak krytycznie oceniają kierownictwo, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy - oświadczył na antenie RMF FM. - Dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego - ocenił.