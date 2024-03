Premier Albanii Edi Rama we wtorek podczas konferencji prasowej odpowiadał na pytania dziennikarzy. W pewnym momencie pytanie zadała Abrozia Meta, dziennikarka stacji Syri TV. Rama, zamiast odpowiedzieć kobiecie, odepchnął ją i odszedł.

Po tym incydencie wiele organizacji medialnych w Albani stanęło po stronie dziennikarki i potępiło zachowanie premiera. Grupa SafeJournalists Network, zajmująca się wolnością prasy na Bałkanach Zachodnich, nazwała jego czyn "nieakceptowalnym i alarmującym", apelując także, by przeprosił dziennikarkę.

Jednak premier Albanii nie ma zamiaru przeprosić. Dodał długi wpis na portalu X, który rozpoczyna od słowa "Przeprosiny?!". Stwierdził, że wymaga się od niego przeprosin za odrażające kłamstwo, którym jest stwierdzenie, że doszło do agresji. Napisał, że jest kilkunastu świadków, którzy widzieli, że nie doszło do agresji, jak i to, że odpowiedział na wszystkie pytania i "wyszedł po przyjacielskim pożegnaniu". Podkreślił, że nie ma powodu przepraszać i odrzuca całą charakterystykę "lidera, który okazał pogardę prasie krytycznej".