Albania w ogniu. W Tiranie poleciały koktajle Mołotowa

Lider opozycji Sali Berisha przemawiał do protestujących za pośrednictwem łącza wideo z aresztu domowego. Obecnie prowadzone jest wobec niego śledztwo w związku z rzekomą korupcją, której miał się dopuścić w latach 2005-13, gdy sprawował urząd premiera. Opozycjonista twierdzi, że to śledztwo to polityczna zemsta i próba skompromitowania i uciszenia przeciwników przez rząd.