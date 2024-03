Nie tylko Szwecja. Kolejny kraj w Europie zagrożony terroryzmem

- Konflikt ten niesie ze sobą znaczny potencjał radykalizacji i mobilizacji, co może potencjalnie zaktywizować podmioty do spontanicznych lub planowanych reakcji w Danii, w tym ataków terrorystycznych - ocenił szef centrum analiz terroryzmu PET Michael Hamann. - Uważamy, że zagrożenie terrorystyczne dla Danii i duńskich interesów za granicą będzie zwiększone co najmniej przez nadchodzący rok - dodał.