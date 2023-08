Udaremnili zamach. Szwecja priorytetem terrorystów

Zgodnie z przewidywaniami Szwecja podwyższyła poziom zagrożenia terrorystycznego do czwartego w pięciostopniowej skali. Na zwołanej w czwartek konferencji prasowej premier Ulf Kristersson przyznał, że udało się zapobiec planowanym zamachom i zaapelował do Szwedów, by żyli "normalnie", ale zachowali czujność.