Szwecja nie odwoła alarmu. Szefowa SAPO: Rosja zyskuje na nienawiści muzułmanów

- Szwecja jest nadal postrzegana jako cel priorytetowy dla terrorystów i kraj wrogi islamowi - przyznała przed dziennikarzami szefowa SAPO. Dodała przy tym, że nie wierzy, by w najbliższej przyszłości miało się coś zmienić w tej kwestii. Tym bardziej w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie i wojną Izraela z Hamasem, która również ma przełożenie na to, co się dzieje w Szwecji.