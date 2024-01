Głośny alarm ze Sztokholmu. "Wojna może dotknąć Szwecję"

Rząd we współpracy z samorządami, narodową radą ds. zdrowia i opieki społecznej, firmami i innymi podmiotami w kraju opracowuje aktualnie plan działania na wypadek wojny, aby "społeczeństwo było w stanie nadal funkcjonować". Jednak według Carla-Oskara Bohlina wszyscy Szwedzi w wieku od 16 do 70 lat mają teraz obowiązek się przygotować - muszą być gotowi do obrony kraju w razie ataku.