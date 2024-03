List Dudy do Tuska. "Prezydent nie ma racji"

- Trzeba pamiętać, że pan minister Bodnar miał podstawę prawną do uznania, że pan Barski nie został prawidłowo powołany na stanowisko Prokuratora Krajowego i że w związku z tym do jego usunięcia z tego stanowiska nie była potrzebna zgoda prezydenta. On nie był Prokuratorem Krajowym prawidłowo mianowanym. To stanowisko miało wakat - wskazał ekspert w rozmowie z "Faktem".