Jest wyrok ETPCz. Chodzi kalendarz spotkań Przyłębskiej

"W 2017 roku złożyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o udostępnienie kalendarza Julii Przyłębskiej i Mariusza Muszyńskiego. TK uznał, że to nie jest informacja publiczna, Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił naszą skargę, przychylając się do tego stanowiska, a Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok pierwszej instancji" - informuje w komunikacie Watchdog.