Rolnicy wciąż protestują. Blokady dróg i obornik przed urzędem

Rolnicy zablokowali w czwartek rano aleję IX Wieków Kielc na odcinku od ronda Herlinga-Grudzińskiego do skrzyżowania z ulicą Warszawską oraz fragment ulicy Nowy Świat na wysokości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Negocjacje do ostatniej chwili. Wiemy, co działo się w nocy

Negocjacje do ostatniej chwili. Wiemy, co działo się w nocy

- Na tę chwilę happening, od komunikatów i rozmów zależy, co zrobimy - stwierdził Kaleta.

- Czyli wysypiecie obornik pod urzędem, jeśli te komunikaty i rozmowy was nie zadowolą? - dopytywali dziennikarze.

- Nie do końca, nie będziemy z siebie robić awanturników i chuliganów - mówił Kaleta. Na pytanie, po co ten obornik przywieźli, odpowiedział: - Żeby pokazać panu wojewodzie, że możemy ostrzej protestować i mamy do tego narzędzia.