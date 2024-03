Negocjacje do ostatniej chwili. Wiemy, co działo się w nocy

Tusk: Otwórzcie szeroko oczy

Do protestów podczas wtorkowej konferencji prasowej odniósł się Donald Tusk. - Mam wrażenie, że niektórzy organizatorzy protestów, im więcej nam się udaje załatwić, tym bardziej są wściekli (...) nie ma ugorowania, nie ma kontroli i kar, ani żadnej warunkowości, ani przymusowości dla każdego do 10 hektarów. (…) Przy całym moim niekłamanym szacunku do rolników i zrozumieniu dla ich lęków i złości. Otwórzcie szeroko oczy, kto was dzisiaj podpuszcza, bo my robimy wszystko, by wam ulżyć, a niektórzy robią wszystko, by was użyć przeciwko mnie i mojemu rządowi – mówił premier.