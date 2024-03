Wojna w Zjednoczonej Prawicy. Dworczyk: układ pasożytniczy

Dworczyk: rodzaj układu pasożytniczego

- Od dłuższego czasu część polityków Suwerennej Polski - w tym Patryk Jaki - krytykuje mniej lub bardziej otwarcie działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, tak krytycznie oceniają kierownictwo, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy - mówił w rozmowie z RMF FM poseł PiS Michał Dworczyk.