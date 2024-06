Sasin kusi PSL. "Oferta mogłaby być dalej aktualna"

- To byłaby koalicja dobra dla Polski, bo dzisiaj widać, że Platforma Obywatelska i Donald Tusk prowadzą Polskę w bardzo złym kierunku i dzisiaj zawrócenie z tej drogi byłoby dla Polski dobre i taki kompromis, historyczny kompromis, historyczna koalicja z Trzecią Drogą, Prawo i Sprawiedliwość, być może Konfederacja to mogłaby być odpowiedź na to, co się dzisiaj w Polsce dzieje - przekonywał były wicepremier w rządzie PiS.