Lewica zaskakuje koalicjantów. Zasada Tuska została złamana

Politycy KO i Trzeciej Drogi, z którymi rozmawialiśmy, nie są zadowoleni z tego, że politycy Lewicy "wyrywają się" z ogłaszaniem czegoś, co nie do końca jest "dogadane". - Jeśli projekt ma się pojawić w wykazie prac rządu, to się pojawi. Po co to zapowiadać, po co znów rozbudzać oczekiwania i wrzucać nieprzegadany do końca temat? - zastanawia się jeden z rozmówców z koalicji 15 października.