Kuszenie ludowców. Morawiecki otwarty na koalicję z PSL. "Mają dobre relacje z Kosiniakiem"

– Spotkaliśmy się ostatnio kilka razy, ale nigdy "potajemnie". W Kancelarii Premiera ostatni raz byłem kilka lat temu... – przyznaje Wirtualnej Polsce Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL – mimo konfliktu ludowców z PiS – utrzymuje dobre relacje z Mateuszem Morawieckim. Żaden z nich nie zamyka sobie furtki przed ewentualną koalicją.

Kilka dni wcześniej. Dzień po pogrzebie Pawła Adamowicza Mateusz Morawiecki przyjeżdża do Wierzchosławic, na uroczystości ku czci Wincentego Witosa. Mówi, by "uczynić nasze życie lepszym". Przemawia łagodnie, spokojnie, apeluje o jedność, mówi o potrzebie wyciszenia sporów. Jakby objawił się nagle inny polityk – nie ten, który w kampanii samorządowej był retorycznie niezwykle agresywny wobec opozycji, atakujący co krok PSL i oskarżający poprzednią ekipę o złodziejstwo.