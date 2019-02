Władysław Kosiniak-Kamysz: Koalicja Europejska to za mało

PO, wraz z byłymi premierami i szefami MSZ, zainicjowała w piątek kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego, obwieszczając powołanie Koalicji Europejskiej. Dla szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza taka koalicja to "za mało". Jego zdaniem Polacy oczekują czegoś więcej.

Deklarację "Koalicja Europejska dla Polski" podpisało w piątek dziewięciu byłych premierów i ministrów oraz szef PO Grzegorz Schetyna. Wezwali do wystawienia wspólnej listy ugrupowań "od lewicy do centroprawicy" w nadchodzących wyborach do PE, która miałaby "odbudować mocną pozycję Polski w UE".