Narodowcy złożyli wniosek o delegalizację PO i Nowoczesnej

Ruch Narodowy oraz Młodzież Wszechpolska złożyły u wniosek do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o delegalizację Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Zdaniem narodowców obie partie "non stop" łamią prawo i "nawołują do nienawiści".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Narodowcy oskarżają PO i Nowoczesną o szerzenie nienawiści (PAP)

Rzecznik wszechpolaków Mateusz Marzoch tłumaczył, że politycy PO i Nowoczesnej "non stop naruszają przepisy istniejącej w Polsce konstytucji". - Swoimi działaniami, ale też wystąpieniami, które licznie przeprowadzają, jak chociażby wystąpienie pana Grzegorza Schetyny, nawołują do nienawiści i nieakceptowania poglądów, które są żywe w polskim społeczeństwie i polskim narodzie - przekonywał podczas konferencji prasowej.

Działacze Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej twierdzą, że partie, których dotyczy ich wniosek, robią wszystko, by nie dopuścić do głosu obywateli o poglądach zbliżonych do narodowców. - Ci, którzy tak chętnie krzyczą "konstytucja" i powołują się na prawa europejskie, powinni po prostu zacząć ich przestrzegać. Dążenie do eliminowani niechętnych sobie głosów z życia publicznego nie mieści się w obecnym ładzie konstytucyjnym Polski. Dlatego te wnioski powinny zostać rozpatrzone przez prokuratora generalnego, a odpowiednie organa powinny się nad nimi pochylić – mówił Robert Winnicki z Ruchu Narodowego.

Zobacz także: Potrzeba było wielkiej katastrofy żeby politycy zaczęli walczyć z mową nienawiści

Młodzież Wszechpolska zapowiada również akcję #Platformanienawiści. Jak tłumaczą wszechpolacy, na konkretnych przykładach pokażą "prawdziwą nienawiść w wydaniu Platformy Obywatelskiej oraz próby niszczenia życia ludziom, niezgadzającym się z polityką wypomnianej partii".