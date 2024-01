PiS grzmi po pytaniu Czyża do Tuska. "Skrajnie żenujące"

- Panie premierze, to pojednanie, o którym pan przez chwilę mówił, to jest pojednanie, które zafundują nam, mam nadzieję, politycy. Ale myślę sobie, pojednać, w tym znaczeniu, o którym pan mówił w kampanii, musi się z grubsza siedem milionów ludzi z dwunastoma. I ciekaw jestem, jaki ma pan na to plan, bo widział pan obrazy na ulicach Warszawy wczoraj. Słyszał pan, nie będę cytował, myślę, że pan doskonale zapisał w pamięci, cytaty także o sobie. Te siedem milionów ludzi nie znikną. Czy pan ma na ten problem jakiś plan? - zapytał Czyż.