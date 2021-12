PiS chce zmiany granicy najbogatszej gminy w Polsce

To może być tylko pozornie lokalna sprawa - pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". PiS dąży do zmiany granic dwóch gmin: Bełchatowa i Kleszczowa - uznawanej obecnie za najbogatszą gminę w Polsce. Gazeta podaje, że rząd chce zrobić to w sposób ekspresowy i budzący kontrowersje.