PiS straci większość w Sejmie? Liczymy "szable" Jarosława Kaczyńskiego

W tej chwili Klub Prawa i Sprawiedliwości liczy 232 posłów. Spośród nich 13 to stronnicy Jarosława Gowina. To oznacza, że po ich odejściu, do większości w Sejmie Zjednoczonej Prawicy zabraknie 12 posłów. Potrzeba 231 z 460 posłów.