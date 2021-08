Tusk kąśliwie o odsunięciu Gowina. "Kaczyński nie wybacza"

- Kończy się pewna groteska. To wychodzenie jest rekordowe. Stało się to, co musiało się stać - tak Donald Tusk skomentował decyzję premiera Mateusza Morawieckiego o odwołaniu Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz szefa resortu rozwoju, pracy i technologii. Lider Platformy Obywatelskiej i były premier w rozmowie z reporterem Wirtualnej Polski Klaudiuszem Michalskim podkreślił, że ważną rolę w decyzji o odsunięciu Gowina odegrał prezes Prawa i Sprawiedliwości. - Ja znam Kaczyńskiego. On nie wybacza takich manewrów jakie (przeprowadzał - red.) Jarosław Gowin - zaznaczył Donald Tusk. Pytany o to, czy Zjednoczona Prawica straci sejmową większość w związku z ewentualnym wyjściem Jarosława Gowina z koalicji, były premier podkreślił, że "nie liczy głosów PiS-u". - Każdy scenariusz jest możliwy. Jutro będziemy wiedzieć więcej - powiedział Donald Tusk.